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Очевидец рассказал, что происходит на месте взрыва в Серове

СЕРОВ, 22 июня, ФедералПресс. В Серове после взрыва в многоквартирном доме экстренно эвакуировали десятки жильцов, лишившихся крова. О произошедшем сообщил местный житель Николай, ссылаясь на находящегося на месте ЧП мэра города Василия Сизикова.

Источник: ФедералПресс

«Сейчас жильцов первого подъезда повезли в гостиницу на автобусе. В городе создана КЧС, комиссия по чрезвычайным ситуациям. Предварительно в час дня совещание будет проводить Паслер на эту тему», — рассказал Николай.

Из опасной зоны были эвакуированы около 40 человек. Четверым жильцам потребовалась незамедлительная медицинская помощь, поэтому они были переданы бригаде скорой помощи для осмотра.

Власти города в срочном порядке решают вопрос о временном размещении эвакуированных. По словам Николая, для жильцов первого подъезда организован автобус. Он доставит их в одну из городских гостиниц, где людям предоставт временное жилье.

Для координации действий и оперативного решения вопросов, связанных с эвакуацией и ликвидацией последствий взрыва, в Серове создана комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

Напомним, что взрыв разнес квартиру на верхнем этаже пятиэтажки № 7а на улице Зеленой в Серове. Взрывной волной разнесло по округе стекла и обломки. Пострадал и дом напротив.