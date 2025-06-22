Очевидец рассказал, что происходит на месте взрыва в Серове

«Сейчас жильцов первого подъезда повезли в гостиницу на автобусе. В городе создана КЧС, комиссия по чрезвычайным ситуациям. Предварительно в час дня совещание будет проводить Паслер на эту тему», — рассказал Николай.
Из опасной зоны были эвакуированы около 40 человек. Четверым жильцам потребовалась незамедлительная медицинская помощь, поэтому они были переданы бригаде скорой помощи для осмотра.
Власти города в срочном порядке решают вопрос о временном размещении эвакуированных. По словам Николая, для жильцов первого подъезда организован автобус. Он доставит их в одну из городских гостиниц, где людям предоставт временное жилье.
Для координации действий и оперативного решения вопросов, связанных с эвакуацией и ликвидацией последствий взрыва, в Серове создана комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Напомним, что взрыв разнес квартиру на верхнем этаже пятиэтажки № 7а на улице Зеленой в Серове. Взрывной волной разнесло по округе стекла и обломки. Пострадал и дом напротив.