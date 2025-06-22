На Кубани врачи спасают подростка, получившего удар током на жд-станции

В Краснодарском крае устанавливают обстоятельства травмирована подростка на железной дороге. По данным Западного МСУТ СК России, ночью 22 июня 2025 года, школьник забрался на вагон-цистерну на станции «Сосыка — Ростовская» в станице Павловской Краснодарского края. Ребенка с ожогами от удара электрическим током доставили в больницу. Краснодарский следственный отдел на транспорте проводит проверку по данному факту.
Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшим инцидентам.
В целях предотвращения поражений электрическим током, категорически запрещено: приближаться к находящимся под напряжением элементам контактной сети ближе, чем на два метра; подниматься на крыши вагонов и локомотивов; прикасаться к электрооборудованию подвижного состава любым способом; подниматься на сооружения под проводами и металлические конструкции мостов; приближаться к оборванным проводам на расстояние менее восьми метров; набрасывать на провода посторонние предметы; открывать двери электроустановок.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ напоминает об опасности зацепинга, который может привести к падению с поезда, столкновению с препятствиями, поражению электрическим током при контакте с контактной сетью.