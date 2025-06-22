На Кубани врачи спасают подростка, получившего удар током на жд-станции

В целях предотвращения поражений электрическим током, категорически запрещено: приближаться к находящимся под напряжением элементам контактной сети ближе, чем на два метра; подниматься на крыши вагонов и локомотивов; прикасаться к электрооборудованию подвижного состава любым способом; подниматься на сооружения под проводами и металлические конструкции мостов; приближаться к оборванным проводам на расстояние менее восьми метров; набрасывать на провода посторонние предметы; открывать двери электроустановок.