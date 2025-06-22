В Ростове «охотник за металлом» выловил в реке Темерник гранату и патроны

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 38-летний мужчина с помощью самодельного магнита искал в реке Темерник металлом. Под мостом в Северном жилом массиве «охотник за металлом» обнаружил и вытащил полиэтиленовый пакет.