В Ростове «охотник за металлом» выловил в реке Темерник гранату и патроны

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 38-летний мужчина с помощью самодельного магнита искал в реке Темерник металлом. Под мостом в Северном жилом массиве «охотник за металлом» обнаружил и вытащил полиэтиленовый пакет.
Вместо железных изделий там оказались патроны для ракетницы, граната РГД (без запала) и патроны калибра 7,62 мм. Мужчина сообщил о найденных предметах в полицию.
«Находка изъята и направлена на исследование. По данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливается происхождение изъятого», — сообщили в пресс-службе.