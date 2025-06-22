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В Ростове «охотник за металлом» выловил в реке Темерник гранату и патроны

Житель Ростова-на-Дону выловил в реке Темерник пакет с боеприпасами. Сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: Пресс-служба МВД РФ по Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 38-летний мужчина с помощью самодельного магнита искал в реке Темерник металлом. Под мостом в Северном жилом массиве «охотник за металлом» обнаружил и вытащил полиэтиленовый пакет.

Вместо железных изделий там оказались патроны для ракетницы, граната РГД (без запала) и патроны калибра 7,62 мм. Мужчина сообщил о найденных предметах в полицию.

«Находка изъята и направлена на исследование. По данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливается происхождение изъятого», — сообщили в пресс-службе.