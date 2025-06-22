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В Анапе туриста из Москвы унесло от берега на 1,5 километра во время шторма

36-летний мужчина решил искупаться в море во время сильных волн.

Источник: РИА "Новости"

В Анапе туриста из Москвы унесло от берега на 1,5 километра во время шторма, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел 21 июня. 36-летний мужчина решил искупаться в море во время сильных волн. Турист взял с собой две деревянные доски и отправился в воду. Его начало стремительно уносить от берега. Заметившие это очевидцы, сразу вызвали спасателей.

Мужчину обнаружили на расстоянии 1,5 километра от берега. Его подняли на борт катера в состоянии сильного переохлаждения.

Ранее мы сообщали, что женщина в сильный шторм проплавала в море несколько часов. Отдыхающие быстро покинули пляж, а спасатели отправились на поиски любительницы экстремального плавания.