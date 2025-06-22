Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП с ребенком в Дзержинске

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о смертельном ДТП в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
ДТП случилось 20 июня во время сборов детей из спортивной секции по карате. На территории лесного массива водитель доставки совершил наезд на юного спортсмена. Ребенок скончался в больнице.
По факту случившегося в нижегородском следственном управлении возбудили уголовное дело. Доклад об установленных обстоятельствах поручено представить главе регионального СУ Айрату Ахметшину.
Ранее мы писали, что двое подростков на мопеде попали под колеса машины у нижегородского колледжа.