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Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП с ребенком в Дзержинске

Несовершеннолетний погиб после наезда водителя доставки.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о смертельном ДТП в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

ДТП случилось 20 июня во время сборов детей из спортивной секции по карате. На территории лесного массива водитель доставки совершил наезд на юного спортсмена. Ребенок скончался в больнице.

По факту случившегося в нижегородском следственном управлении возбудили уголовное дело. Доклад об установленных обстоятельствах поручено представить главе регионального СУ Айрату Ахметшину.

Ранее мы писали, что двое подростков на мопеде попали под колеса машины у нижегородского колледжа.