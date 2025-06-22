В ВКО потушили лесной пожар

Дым в лесном массиве недалеко от села Алгабас был замечен накануне днём. На место происшествия незамедлительно выдвинулись силы лесной охраны и подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям. В тушении участвовали 20 сотрудников лесного хозяйства и пять единиц техники, а также семь спасателей районного подразделения ЧС, оснащённых пожарной техникой, дроном и средствами спутниковой связи.