Мужчина выпилил березовую рощу в Омской области в охраняемой зоне

В Называевском районе Омской области расследуется уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. По версии следствия, в апреле на особо охраняемой природной территории в урочище «Бывший колхоз им. Калинина» он срубил 60 деревьев. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УМВД России по Омской области.
Преступление произошло в 450 метрах от автодороги между деревнями Староназываевск и Жирновка. Всего спилено 52 березы и 8 осин. По оценке экспертов, Лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере — свыше 1,1 миллиона рублей.
К вырубке причастен 29-летний житель города Называевска. В его отношении собраны доказательства: проведены экспертизы, допрошены свидетели. Следователи наложили арест на два КамАЗа, которые использовались для вывоза древесины, а также на банковские счета подозреваемого.
Расследование продолжается.