Мужчина выпилил березовую рощу в Омской области в охраняемой зоне

В Называевском районе Омской области расследуется уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. По версии следствия, в апреле на особо охраняемой природной территории в урочище «Бывший колхоз им. Калинина» он срубил 60 деревьев. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы УМВД России по Омской области.