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Главный бухгалтер медцентра похитила 111 тысяч рублей и может сесть в тюрьму на 12 лет

Главбух медцентра похитила 111 тысяч рублей и может сесть в тюрьму на 12 лет.

Источник: Комсомольская правда

Главбух медцентра похитила 111 тысяч рублей и может сесть в тюрьму на 12 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В сообщении сказано, что сотрудники БЭП Витебщины установили хищение денежных средств в одной из организаций, которая связана с оказанием медицинских услуг. Сотрудники милиции выяснили, что к указанному причастна 47-летняя главный бухгалтер.

Говорится, что женщина в течение нескольких месяцев злоупотребляла служебными полномочиями. Так, имея доступ к счетам медицинского центра, она перечисляла себе завышенную заработную плату, а также командировочные и другие выплаты.

«Таким образом женщина присвоила свыше 111 тысяч рублей, которые потратила на ставки в онлайн-казино», — обратили внимание в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем в Минске студентка год копила деньги, чтобы слетать на море, но пошла в милицию.

Ранее МВД раскрыло подробности дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».

А еще Минздрав обратился к белорусам с важным заявлением про БАДы.