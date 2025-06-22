Главный бухгалтер медцентра похитила 111 тысяч рублей и может сесть в тюрьму на 12 лет

Главбух медцентра похитила 111 тысяч рублей и может сесть в тюрьму на 12 лет. Подробности обнародовали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудники БЭП Витебщины установили хищение денежных средств в одной из организаций, которая связана с оказанием медицинских услуг. Сотрудники милиции выяснили, что к указанному причастна 47-летняя главный бухгалтер.
Говорится, что женщина в течение нескольких месяцев злоупотребляла служебными полномочиями. Так, имея доступ к счетам медицинского центра, она перечисляла себе завышенную заработную плату, а также командировочные и другие выплаты.
«Таким образом женщина присвоила свыше 111 тысяч рублей, которые потратила на ставки в онлайн-казино», — обратили внимание в ведомстве.
Следователи завели уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.
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