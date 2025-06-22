Под Астаной разбился самолет: погибли два человека

На месте катастрофы работают сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан. В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, уже начато формирование специальной комиссии, которая займётся установлением причин случившегося.