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Под Астаной разбился самолет: погибли два человека

22 июня 2025 года вблизи аэродрома Жоламан, расположенного недалеко от Астаны, произошло трагическое авиационное происшествие — во время учебно-тренировочного полета разбился легкомоторный самолет TL-2000, принадлежащий частному лицу. Авария произошла ориентировочно в 11:30 по местному времени, передает DKnews.kz.

Источник: It Must Be F/8

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились два человека. К сожалению, оба члена экипажа погибли в результате крушения.

На месте катастрофы работают сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан. В соответствии с Правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, уже начато формирование специальной комиссии, которая займётся установлением причин случившегося.

Легкомоторный самолет TL-2000, как сообщается, использовался для учебных полетов. Обстоятельства и технические детали аварии пока неизвестны — следствие рассматривает все возможные версии, включая техническую неисправность и фактор человеческой ошибки.

Министерство транспорта РК призывает воздержаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных итогов расследования.

Аэродром Жоламан — один из площадок малой авиации, используемый для тренировочных и частных полетов. Несмотря на высокий уровень безопасности, подобные инциденты подчеркивают важность строгого соблюдения всех норм летной подготовки и технического осмотра воздушных судов.