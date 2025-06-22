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Глава СК России взял на контроль дело о перестрелке в Усть-Куте

Два сибиряка пострадали во время перестрелки в Усть-Куте.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 22 июня стало известно о перестрелке в одном из кафе Усть-Кута. Известно, что все началось с конфликта, который быстро перерос в драку между местными жителями. Во время потасовки один из участников достал пистолет и выстрелил в оппонентов. В результате чего два сибиряка пострадали. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР Иркутской области.

— Следственными органами СК России по Иркутской области заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», — рассказывают в Следкоме Приангарья.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Андрею Ситникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.