Пьяный минчанин угрожал таксисту ножом, подумав, что его обманули с оплатой. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе прокуратуры Фрунзенского района.
Говорится, что 57-летний минчанин в состоянии алкогольного опьянения возвращался на такси домой. Мужчина сел на заднее сиденье авто и начал странно себя вести: рассказывал водителю, что тот не догадывается, кого везет и попытался показать документ. В ответ на это водитель вежливо попросил не отвлекать его от дороги.
Автомобиль остановился у пункта назначения (речь идет про гипермаркет на улице Одинцова). Пассажиру такси показалось, что водитель хочет его обмануть с оплатой и взять 30 рублей вместо 14. Несмотря на то, что у минчанина были деньги, из кармана он достал нож и стал размахивать им перед 48-летним таксистом, высказывая угрозы.
Водитель не стал выходить на улицу, так как побоялся, что минчанин ударит его ножом в спину, но сумел позвонить в милицию. Пассажир такси, услышав разговор таксиста, спрятал нож и скрылся. Приехавший на место наряд задержал злоумышленника. В отношении мужчины было заведено уголовное дело.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун отметил, что жителю Минска было предъявлено обвинение по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство. По указанной статье предусматривается ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или же лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Представитель прокуратуры уточнили, что минчанин не признал вину и отказался от дачи показаний.
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