Пьяный минчанин угрожал таксисту ножом, подумав, что его обманули с оплатой

Автомобиль остановился у пункта назначения (речь идет про гипермаркет на улице Одинцова). Пассажиру такси показалось, что водитель хочет его обмануть с оплатой и взять 30 рублей вместо 14. Несмотря на то, что у минчанина были деньги, из кармана он достал нож и стал размахивать им перед 48-летним таксистом, высказывая угрозы.