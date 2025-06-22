Мошенники оставили 12 жителей Башкирии без шести миллионов рублей

В Башкирии за последние 24 часа зарегистрировано 12 преступлений, связанных с хищением денежных средств: шесть случаев мошенничества и шесть краж с банковских карт. Общий ущерб составил почти 6 миллионов рублей.
В Уфе 74-летний пенсионер перевел мошенникам более миллиона рублей после звонков от лиц, представившихся сотрудниками Пенсионного фонда и Федерального казначейства. Преступники убедили мужчину, что перевод необходим для «защиты сбережений».
В Альшеевском районе две женщины стали жертвами финансовых аферистов, представившихся сотрудниками инвестиционной компании. Одна из потерпевших лишилась 1,6 миллиона рублей (включая деньги супруга), другая — 1,06 миллиона (25 тысяч из которых — личные средства, остальные кредитные).
МВД Башкирии настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность: не переводить деньги по просьбе неизвестных лиц, не сообщать персональные и банковские данные, не устанавливать подозрительные приложения. При любых сомнительных звонках следует сразу прекращать разговор и обращаться в полицию.
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