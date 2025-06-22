В Магнитогорске самокатчик-нарушитель на «зебре» влетел в кроссовер

Сообщается, что 29-летняя женщина за рулем Chery Tiggo 7 Pro Max следовала по проспекту Карла Маркса.
В районе дома 230 совершила столкновение с электросамокатом, которым управлял 32-летний мужчина. Водитель СИМ пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
В результате транспортные средства получили механические повреждения, электросамокачик — телесные повреждения.
По данному факту проводится административное расследование.
Отметим, 15 июня в районе дома 229 по проспекту Карла Маркса было зарегистрировано ДТП при аналогичных обстоятельствах.