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В Магнитогорске самокатчик-нарушитель на «зебре» влетел в кроссовер

В Магнитогорске (Челябинская область) самокатчик-нарушитель на «зебре» влетел в кроссовер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Сообщается, что 29-летняя женщина за рулем Chery Tiggo 7 Pro Max следовала по проспекту Карла Маркса.

В районе дома 230 совершила столкновение с электросамокатом, которым управлял 32-летний мужчина. Водитель СИМ пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

В результате транспортные средства получили механические повреждения, электросамокачик — телесные повреждения.

По данному факту проводится административное расследование.

Отметим, 15 июня в районе дома 229 по проспекту Карла Маркса было зарегистрировано ДТП при аналогичных обстоятельствах.