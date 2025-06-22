Минчанка сломала палец сестре мужа из-за закрытой форточки

Так, в один из вечером обвиняемая готовила ужин. В этот момент на кухню пришла сестра ее супруга и начала предъявлять претензии из-за закрытой форточки. Тогда фигурантка ее толкнула, и сестра мужа упала, ударившись о стол. После этого минчанка уперлась ногой в бедро женщины, схватила ее за пальцы левой руки и начала их выкручивать.