Минчанка сломала палец сестре мужа из-за закрытой форточки. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Московского района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что 49-летняя минчанка проживает в квартире, расположенной на улице Грушевской, вместе с мужем и его родной сестрой. Между женщинами давно сложились напряженные отношения.
Так, в один из вечером обвиняемая готовила ужин. В этот момент на кухню пришла сестра ее супруга и начала предъявлять претензии из-за закрытой форточки. Тогда фигурантка ее толкнула, и сестра мужа упала, ударившись о стол. После этого минчанка уперлась ногой в бедро женщины, схватила ее за пальцы левой руки и начала их выкручивать.
«После инцидента потерпевшая обратилась в милицию — в результате действий фигурантки у нее оказался сломан один из пальцев», — сказано в сообщении.
В отношении жительницы Минска заведено уголовное дело. Женщина вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. Заместитель прокурора Московского района Петр Антоник уточнил, что суд признал фигурантку виновной в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий по статье 147 Уголовного кодекса, но вызвавшем расстройство здоровья на срок до четырех месяцев.
Представитель прокуратуры добавил, что на основании части 1 статьи 149 УК суд назначил наказание в виде исправительных работ с удержанием по основному месту работы в доход государства 15% заработка, однако не менее одной базовой величины в месяц (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля), на срок 1 год и 6 месяцев. Кроме того, минчанка в пользу потерпевшей должна выплатить материальную компенсацию причиненного морального вреда в сумме 2500 рублей.
Кстати, в Лиде милиция поймала белоруса, снимавшего видео под коротким платьем у девушки.
Тем временем пьяный минчанин угрожал таксисту ножом, подумав, что его обманули с оплатой.
А еще главный бухгалтер медцентра похитила 111 тысяч рублей и может сесть в тюрьму на 12 лет.