В Серове ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

Глава Серова ввел режим ЧС муниципального характера. Он рассказал, что сейчас на месте работают 69 человек, в том числе 25 спасателей, сотрудников администрации, управляющей компании и газоснабжающей организации.
Жалоб от жильцов дома на запах газа или проблемы с тягой, вытяжкой раньше не поступало. Проверки коммуникаций проводились в феврале и мае 2025 года.
По словам Паслера, за к врачам обратились пять человек. У одного из пострадавших диагностировали ожоги 63 процентов тела. Сейчас его на борту санавиации госпитализируют в профильный центр в Екатеринбург.
Остальные пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. В одном случае есть подозрение на черепно-мозговую травму. Сейчас их осматривают медики, после их отпустят домой на амбулаторное лечение.