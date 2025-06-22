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В Серове ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажке

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел оперативный штаб по взрыву газа в пятиэтажном доме в Серове с участием МЧС и МВД, а также представителей министерств общественной безопасности, социальной политики, финансов, энергетики и ЖКХ.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Глава Серова ввел режим ЧС муниципального характера. Он рассказал, что сейчас на месте работают 69 человек, в том числе 25 спасателей, сотрудников администрации, управляющей компании и газоснабжающей организации.

Жалоб от жильцов дома на запах газа или проблемы с тягой, вытяжкой раньше не поступало. Проверки коммуникаций проводились в феврале и мае 2025 года.

По словам Паслера, за к врачам обратились пять человек. У одного из пострадавших диагностировали ожоги 63 процентов тела. Сейчас его на борту санавиации госпитализируют в профильный центр в Екатеринбург.

Остальные пострадавшие отделались ушибами и ссадинами. В одном случае есть подозрение на черепно-мозговую травму. Сейчас их осматривают медики, после их отпустят домой на амбулаторное лечение.