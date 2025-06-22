Число пострадавших при взрыве газа в Свердловской области выросло до пяти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в свердловском Серове возросло до пяти, сообщил глава региона Денис Паслер.
По информации окружного главка МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, повреждены чердачное перекрытие и квартира. Ранее в региональном главке МВД сообщали, что госпитализированы четыре человека — владелец квартиры, где произошло ЧП, и супружеская пара и ребенок, проживающие в расположенной ниже квартире.
«Жертв нет, за медицинской помощью обратились пять человек. У одного пострадавшего выявлены ожоги 63% тела, из Серова уже вылетел вертолёт санитарной авиации, мужчина будет госпитализирован в ожоговый центр на базе 40-й больницы Екатеринбурга», — написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что у остальных пострадавших выявлены ушибы, ссадины мягких тканей, в одном случае — подозрение на черепно-мозговую травму. После осмотра они были отпущены домой под амбулаторном наблюдение.
Губернатор добавил, что поручил собрать данные жильцов пострадавших квартир и выделить им материальную помощь на первоочередные нужды. Помимо этого, он поручил в течении двух дней заменить окна в ряде квартир соседних домов, которые пострадали после хлопка газовоздушной смеси.