Число пострадавших при взрыве газа в Свердловской области выросло до пяти

По информации окружного главка МЧС, в воскресенье в 7.24 мск в Серове на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома, повреждены чердачное перекрытие и квартира. Ранее в региональном главке МВД сообщали, что госпитализированы четыре человека — владелец квартиры, где произошло ЧП, и супружеская пара и ребенок, проживающие в расположенной ниже квартире.