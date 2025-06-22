Жители 85 садовых домов в Уфе остались без электроэнергии

Сегодня, 22 июня, в Калининском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остались 85 жилых домов на улицах Курортная и Пихтовая в садовом товариществе «Речные Зори». Ремонт ведут сотрудники ООО «Энергосервис».
— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.
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