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Трех детей третьи сутки ищут в Петербурге

Школьники в возрасте от 10 до 13 лет пропали 20 июня.

С 20 июня в Петербурге неизвестно местонахождение троих подростков: десятилетнего Даниила Махмудова, 12-летнего Никиты Васильева и 13-летней Миланы Бычковой. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Всех детей видели в день исчезновения. Даниил был одет в зеленую водолазку, синие шорты и синие босоножки. Никита — в черную футболку с зеленым рисунком, черные штаны, кепку и кроссовки. Милана — в черную кофту, черные штаны и черные кроссовки.

— Дети из благополучных семей. Вероятно, их подговорила девочка. Милана и Даниил — предварительно, брат с сестрой, — сообщил источник «КП-Петербург».

Добровольцы просят откликнуться всех, кто может знать что-либо о месте нахождения подростков. Информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700−54−52 или по номеру 112. Также нужна помощь добровольцев для участия в поисках.