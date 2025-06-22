Трех детей третьи сутки ищут в Петербурге

Всех детей видели в день исчезновения. Даниил был одет в зеленую водолазку, синие шорты и синие босоножки. Никита — в черную футболку с зеленым рисунком, черные штаны, кепку и кроссовки. Милана — в черную кофту, черные штаны и черные кроссовки.