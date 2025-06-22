По факту крушения частного самолета близ Астаны возбудили уголовное дело

По информации пресс-службы Департамента полиции на транспорте, досудебное расследование начали по ч.3 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта».
«Погибли два человека — пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются», — добавили в ведомстве.
Легкомоторный самолет TL-2000 разбился близ Астаны днем, 22 июня 2025 года. На борту находились два члена экипажа, они погибли. Судно выполняло учебно-тренировочный полет в районе аэродрома Жоламан.