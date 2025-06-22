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По факту крушения частного самолета близ Астаны возбудили уголовное дело

По факту крушения частного сверхлегкого самолета TL-2000 близ Астаны, во время которого погибли два человека, возбудили уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции на транспорте, досудебное расследование начали по ч.3 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта».

«Погибли два человека — пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Легкомоторный самолет TL-2000 разбился близ Астаны днем, 22 июня 2025 года. На борту находились два члена экипажа, они погибли. Судно выполняло учебно-тренировочный полет в районе аэродрома Жоламан.