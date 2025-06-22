11 уфимских домов и колледж лишились света

Сегодня, 22 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остались здание Уфимского топливно-энергетического колледжа и 11 многоквартирных домов на улицах Бульвар Славы, Блюхера, Чудинова. Ремонтом занялись сотрудники УГЭС.
Спустя часов с небольшим в УГЗ сообщили последствия аварии удалось устранить, а электроснабжение восстановлено.
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