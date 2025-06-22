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11 уфимских домов и колледж лишились света

В Уфе остались без электричества 11 жилых домов и УТЭК.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 июня, в Орджоникидзевском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В результате происшествия без света остались здание Уфимского топливно-энергетического колледжа и 11 многоквартирных домов на улицах Бульвар Славы, Блюхера, Чудинова. Ремонтом занялись сотрудники УГЭС.

Спустя часов с небольшим в УГЗ сообщили последствия аварии удалось устранить, а электроснабжение восстановлено.

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