Падение самолета под Астаной: стали известны подробности

Напомним, сегодня, 22 июня, произошла авиакатастрофа в районе аэродрома Жоламан. Сообщалось, что погибли два члена экипажа. Будет создана комиссия по расследованию указанного происшествия. Досудебное расследование уголовного дела В департаменте полиции на транспорте уточнили, что при падении легкомоторного самолета под Астаной погибли пилот и пассажир.
«Линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан. (…) Причины крушения устанавливаются», — сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте.
Часть 3 статьи 344 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта). Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.