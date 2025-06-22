Падение самолета под Астаной: стали известны подробности

Часть 3 статьи 344 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта). Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, которое наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.