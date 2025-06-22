Ротвейлер напал на 6-летнего ребенка в Островецком районе

Сообщается, что 6-летний мальчик испугался животного без привязи, упал с велосипеда и был укушен собакой. Его друг успел уехать и сообщил взрослым, которые быстро пришли на помощь, отогнали животное и заперли его в вольере.
В результате нападения у ребенка серьезные травмы ног, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По предварительным данным, ранее собака не проявляла агрессии и была зарегистрирована должным образом. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, а действия владельца животного оцениваются правовой точкой зрения.
«Милиция предупреждает! Владея крупными собаками, вы несете полную ответственность за поведение животного и за наступившие негативные последствия, связанные с его действиями!» — говорится в сообщении.