Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели девочки в спа-клубе в Ростове

Сообщения о том, что на территории одного из ростовских спа-клубов утонула девочка, появились в социальных сетях и медиа, накануне, 21 июня. По словам очевидцев, посетители оказывали ребёнку первую помощь до приезда скорой, затем девочку передали в руки подоспевшей бригады медиков. Спасти ребёнка не удалось.