Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели девочки в спа-клубе в Ростове

11-летняя девочка утонула в бассейне.

Председатель СК России поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели 11-летней девочки в бассейне в одном из ростовских спа-клубов. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Следственные органы СК России по Ростовской области уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о текущих результатах следствия и уже установленных обстоятельствах трагедии.

Сообщения о том, что на территории одного из ростовских спа-клубов утонула девочка, появились в социальных сетях и медиа, накануне, 21 июня. По словам очевидцев, посетители оказывали ребёнку первую помощь до приезда скорой, затем девочку передали в руки подоспевшей бригады медиков. Спасти ребёнка не удалось.

Ранее сообщалось, что в Таганроге в бассейне утонула 62-летняя женщина.