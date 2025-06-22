В аэропорту Самаре приземлился самолет с технической неисправностью 22 июня

Об инциденте со ссылкой на Центр управления воздушным движением Актобе сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT. В 1:17 ночи 22 июня стало известно о том, что в самолете, который летел в Самару, произошла техническая неисправность.
На борту Superjet 100−95 отказал правый канал системы отбора воздуха. При этом все остальные системы работали в штатном режиме.
Командиром самолета, который летел из Минеральных вод в Самару, было принято решение продолжить полет. Воздушное судно пересекло государственную границу в 2:19 по московскому времени и благополучно приземлилось в самарском аэропорту Курумоч.
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