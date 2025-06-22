В Волгоградской области четверо ранены в массовом ДТП на федеральной трассе

В Волгоградской области в воскресенье, 22 июня, крупное ДТП произошло на участке федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» под Камышином. Около часа дня на 521 километре дороги столкнулись фура, грузовая «Газель», и две легковушки: «Хонда Аккорд», «Фольксваген Пассат». Как все произошло, сейчас выясняют наряды Госавтоинспекции и следователи, которые работают на месте аварии.