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В Волгоградской области четверо ранены в массовом ДТП на федеральной трассе

На трассе под Камышином столкнулись фура, «Газель» и две легковушки.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в воскресенье, 22 июня, крупное ДТП произошло на участке федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» под Камышином. Около часа дня на 521 километре дороги столкнулись фура, грузовая «Газель», и две легковушки: «Хонда Аккорд», «Фольксваген Пассат». Как все произошло, сейчас выясняют наряды Госавтоинспекции и следователи, которые работают на месте аварии.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в аварии по предварительным данным пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Движение на этом участке трассы осуществляется в штатном режиме.