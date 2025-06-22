24 жильцов уфимского МКД эвакуировали из-за пожара в одной из квартир

В Уфе случился пожар в пятиэтажке на улице Баргузинская. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, возгорание произошло в одной из квартир на цокольном этаже. Огонь быстро распространился, охватив около 20 квадратных метров.
Прибывшие на место огнеборцы приступили к эвакуации людей через задымленный коридор. Для безопасного вывода жильцов была применена тактическая вентиляция. В результате удалось вывести 24 человека, включая мужчину из горящей квартиры.
До приезда пожарных 40 жильцов самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет, горение полностью ликвидировано.
Причины возгорания устанавливаются, расследование проводит дознаватель МЧС.
— Не курите в постели. Выключайте электроприборы из розетки, если не пользуетесь ими. Не перегружайте электросеть, подключая несколько приборов одновременно, — порекомендовали в чрезвычайном ведомстве.
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