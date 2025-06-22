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Мать обратилась в полицию: в Мелеузе полицейские выясняют обстоятельства конфликта между подростками

В Башкирии полиция начала проверку из-за конфликта двух подростков.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе полицейские выясняют обстоятельства конфликта между подростками. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 14 июня в отделение правоохранительного ведомства поступило заявление от местной жительницы. По ее словам, у ее 10-летнего сына во дворе случился конфликт с другим мальчиком, который немного старше него.

Ребенку заявительницы выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали конфликта.

— Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщает МВД.

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