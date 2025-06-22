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Загорелись фуры, два человека погибли: страшная авария произошла на трассе в Челябинской области

Два человека погибли в страшной аварии на трассе М-5 в Челябинской области.

Источник: пресс-служба ГАИ Челябинской области

Три фуры столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области, две из них загорелись. Страшная авария произошла днем 22 июня в Катав-Ивановском районе — между городами Бакал и Юрюзань.

— По предварительной информации погибли 2 человека. Произошло возгорание 2 автомобилей и розлив топлива, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

Сейчас пожарные тушат горящие машины. Движение закрыто полностью, в обе стороны.

— Объезд для легкового транспорта осуществляется по направлению в Москву — через 1666 км, по направлению в Челябинск — через 1646 км, — добавили в пресс-службе ГАИ Челябинской области.

Подробности аварии пока неизвестны.