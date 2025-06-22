Задержан белгородский вице-губернатор Рустэм Зайнуллин

Первым о задержании господина Зайнуллина сообщил белгородский блогер и бизнесмен Андрей Маликов. По его данным, задержание произошло в рамках расследования дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как ранее рассказывал «Ъ», в региональном управлении МВД считают, что во время возведения защитных сооружений подрядчики могли передавать должностным лицам из правительства незаконные вознаграждения за покровительство.