Задержан белгородский вице-губернатор Рустэм Зайнуллин

Причины задержания неизвестны. Официально в правоохранительных органах и региональном правительстве не сообщали о задержании господина Зайнуллина. ТАСС сообщает, что суд по ходатайству следствия заключил вице-губернатора под стражу по делу о мошенничестве. Сейчас меры пресечения, по данным издания, избираются еще двум предпринимателям, задержанным вместе с чиновником.
Первым о задержании господина Зайнуллина сообщил белгородский блогер и бизнесмен Андрей Маликов. По его данным, задержание произошло в рамках расследования дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как ранее рассказывал «Ъ», в региональном управлении МВД считают, что во время возведения защитных сооружений подрядчики могли передавать должностным лицам из правительства незаконные вознаграждения за покровительство.
Рустэм Зайнуллин работает на посту вице-губернатора Белгородской области с начала 2022 года. Он курирует имущественные и земельные отношения в регионе. До приезда в Белгород господин Зайнуллин работал в Удмуртии и Севастополе. В конце прошлого года чиновник полтора месяца отслужил в добровольческом отряде «Барс-Белгород».