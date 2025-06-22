Часть беспилотника нашли на границе с Россией в Атырауской области

— Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверку по факту обнаружения фрагмента объекта, внешне схожего с беспилотным летательным аппаратом. Объект был найден в открытой полевой местности. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, — сообщили в департаменте военных расследований МВД.