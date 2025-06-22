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Часть беспилотника нашли на границе с Россией в Атырауской области

В Курмангазинском районе Атырауской области, который граничит с Российской Федерацией, обнаружен фрагмент объекта, предположительно, напоминающего беспилотный летательный аппарат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Фото предоставлено местными жителями

Согласно информации, распространённой в Telegram-каналах и средствах массовой информации, обломок неизвестного устройства был найден вблизи села Коныртерек, расположенного неподалёку от государственной границы с Россией.

По сведениям департамента военных расследований Министерства внутренних дел, в связи с данным инцидентом начато официальное расследование.

— Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверку по факту обнаружения фрагмента объекта, внешне схожего с беспилотным летательным аппаратом. Объект был найден в открытой полевой местности. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, — сообщили в департаменте военных расследований МВД.