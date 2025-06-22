Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГБ Беларуси: за шпионаж и госизмену в 2025 году задержаны уже 14 человек

Среди задержанных — граждане стран Западной Европы и ряда других, уточнил председатель КГБ Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июн — Sputnik. За шпионаж и государственную измену в 2025 году задержаны уже 14 лиц, заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

«Коллективный Запад нацелен на то, чтобы создать определенную основу и в обществе нашем, и в перспективе с возможным вооруженным конфликтом для решения всех вопросов в свою пользу», — заявил глава ведомства.

По его словам, на территории Беларуси ведется массированная разведывательная деятельность с использованием космоса, радиоразведки, а также агентурной разведки, которая, несмотря на все технологии, остается основой для работы любой разведки мира.

С начала 2025 года КГБ пресек деятельность 14 лиц, заявил Тертель.

«Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем (это для иностранцев) и изменой государству (если мы говорим о гражданах Республики Беларусь)», — заявил председатель КГБ.

По его словам, задержанные вели агентурную разведку на территории Беларуси, осуществляли разведку объектов военной инфраструктуры, железных дорог. Предпринимались попытки проникнуть на предприятия оборонного комплекса.

Среди задержанных — граждане стран Западной Европы и ряда других, уточнил глава ведомства.