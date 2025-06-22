КГБ Беларуси: за шпионаж и госизмену в 2025 году задержаны уже 14 человек

МИНСК, 22 июн — Sputnik. За шпионаж и государственную измену в 2025 году задержаны уже 14 лиц, заявил председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.
«Коллективный Запад нацелен на то, чтобы создать определенную основу и в обществе нашем, и в перспективе с возможным вооруженным конфликтом для решения всех вопросов в свою пользу», — заявил глава ведомства.
По его словам, на территории Беларуси ведется массированная разведывательная деятельность с использованием космоса, радиоразведки, а также агентурной разведки, которая, несмотря на все технологии, остается основой для работы любой разведки мира.
С начала 2025 года КГБ пресек деятельность 14 лиц, заявил Тертель.
«Это граждане Республики Беларусь и иностранные граждане, которые осуществляли деятельность, связанную со шпионажем (это для иностранцев) и изменой государству (если мы говорим о гражданах Республики Беларусь)», — заявил председатель КГБ.
По его словам, задержанные вели агентурную разведку на территории Беларуси, осуществляли разведку объектов военной инфраструктуры, железных дорог. Предпринимались попытки проникнуть на предприятия оборонного комплекса.
Среди задержанных — граждане стран Западной Европы и ряда других, уточнил глава ведомства.