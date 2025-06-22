Тертель: среди недавно помилованных Лукашенко были и иностранные шпионы

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Среди 14 осужденных, которых на днях помиловал президент Беларуси Александр Лукашенко, были и иностранные шпионы, рассказал председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.
«Среди этих 14 лиц, переданных буквально на днях по просьбе американской стороны, есть большое количество лиц, задержанных за шпионскую деятельность на нашей территории. Это граждане Польши, Латвии, некоторых других государств», — сказал он.
Председатель КГБ подчеркнул, что это был жест доброй воли со стороны белорусского лидера.
«Мы посмотрим, как ответит другая сторона. Но не расслабляемся, работаем, обеспечиваем безопасность нашего государства, как от нас требует президент», — добавил Тертель.
В субботу, 21 июня, белорусский лидер провел переговоры со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, Иван Тертель присутствовал на этой встрече. Позднее стало известно, что Лукашенко принял решение о помиловании 14 заключенных, находящихся в республике.