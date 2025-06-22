Башенный кран упал на крышу высотки в Павлодарской области

«На фоне экстремального ветра произошло падение башенного крана на крышу МЖД по улице Донентаева, 46. Пострадавших нет. Однако неутихающий ветер не позволял ранее провести необходимые работы. Сегодня специалистам удалось снять с крыши стрелу крана весом 23 тонны. Работы на месте продолжаются», — сообщил аким Аксу Болат Шарипов в воскресенье.
Восстановительные работы после урагана, в результате которого значительно пострадала инфраструктура, продолжаются. По его информации, зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач, без света остались 7970 абонентов. Восстановлены 97% объектов, в работе микрорайоны города Аксу, села Енбек и имени Мамаита Омарова, а также объекты двух юрлиц в поселке Калкаман.
«Всего пострадали кровли 61 МЖД, 102 ЧЖД, 16 соцобъектов, 48 юрлиц. Повалено более 250 деревьев», — добавил градоначальник.
С 19 июня все коммунальные службы переведены на круглосуточный и усиленный режим работы. В работах задействованы более 1,5 тыс. работников коммунальных служб, подрядных организаций и промпредприятий, а также более 30 единиц спецтехники. Вывезено свыше 1,7тыс. тонн мусора.