Башенный кран упал на крышу высотки в Павлодарской области

Восстановительные работы после урагана, в результате которого значительно пострадала инфраструктура, продолжаются. По его информации, зафиксированы многочисленные повреждения линий электропередач, без света остались 7970 абонентов. Восстановлены 97% объектов, в работе микрорайоны города Аксу, села Енбек и имени Мамаита Омарова, а также объекты двух юрлиц в поселке Калкаман.