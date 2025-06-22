Более полторы сотни садовых участков в Уфе лишились электричества

Сегодня, 22 июня, в Демском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остались 154 участка в садовом некоммерческом товариществе «Ветеран-2». Ремонт ведут специалисты УГЭС.
— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в экстренной службе.
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