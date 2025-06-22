Бастрыкину доложат о ходе расследования обстоятельств взрыва бытового газа в Москве

«В соцмедиа сообщается, что в одном из жилых домов Москвы произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия один человек погиб и несколько пострадали», — говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальных проверок. Центральный аппарат ведомства контролирует исполнение поручения.
Ранее сообщалось, что в жилом девятиэтажном доме на ул. Учинская произошел взрыв и пожар, в горевшем помещении обнаружено тело погибшего. Пострадали четыре человека. В результате происшествия произошла деформация стены в квартире.