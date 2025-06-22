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В церкви в Дамаске произошел взрыв

В православной церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в районе Дувейла в Дамаске произошел взрыв, есть раненые и погибшие, сообщает Sana.

Источник: РБК

В православной церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в районе Дувейла в Дамаске произошел взрыв, есть раненые и погибшие, сообщает Sana.

По предварительным данным, был совершен теракт.

Корреспондент Sky News Arabia в сирийской столице сообщил о нескольких погибших и раненых в результате теракта. По предварительной информации, внутри церкви взорвал себя террорист-смертник, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным AlHadath, более 15 человек погибли в результате теракта в церкви в пригороде Дамаска.

Позднее в МВД Сирии уточили, что террорист-смертник вошел в церковь Святого Илии и открыл огонь, а затем взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой, сообщает Sana. Там считают, что он связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена).

Материал дополняется.