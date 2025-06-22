В церкви в Дамаске произошел взрыв

В православной церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в районе Дувейла в Дамаске произошел взрыв, есть раненые и погибшие, сообщает Sana.
По предварительным данным, был совершен теракт.
Корреспондент Sky News Arabia в сирийской столице сообщил о нескольких погибших и раненых в результате теракта. По предварительной информации, внутри церкви взорвал себя террорист-смертник, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.
По данным AlHadath, более 15 человек погибли в результате теракта в церкви в пригороде Дамаска.
Позднее в МВД Сирии уточили, что террорист-смертник вошел в церковь Святого Илии и открыл огонь, а затем взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой, сообщает Sana. Там считают, что он связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена).
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