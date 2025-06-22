В церкви в Дамаске произошел взрыв

Позднее в МВД Сирии уточили, что террорист-смертник вошел в церковь Святого Илии и открыл огонь, а затем взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой, сообщает Sana. Там считают, что он связан с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена).