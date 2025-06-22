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Всадника на лошади сбили в российском регионе

В Свердловской области машина сбила всадника на лошади на пешеходном переходе.

В Свердловской области машина сбила всадника на лошади на пешеходном переходе. Об этом пишет Ural Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне Зелёный лог Магнитогорска. Судя по кадрам с места, всадник пересекал дорогу по пешеходному переходу верхом. Ехавший по дороге водитель по какой-то причине не увидел его и не сбавил скорость.

От удара лошадь и всадника отбросило на тротуар. Всадник слетел на землю, конь упал, но сразу же поднялся и поскакал дальше — по всей видимости, тяжелых травм он не получил. Однако точная информация о состоянии пострадавших не приводится.

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