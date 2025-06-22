Грузовик со щебнем вспыхнул на ходу на трассе в Башкирии

Сегодня, 23 июня, в Благовещенском районе Башкирии загорелся грузовик. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел на трассе Бирск-Уфа-Янаул вблизи села Николаевка. Грузовик Scania с прицепами, перевозивший щебень, вспыхнул прямо на ходу. Кабина полностью выгорела.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину возгорания.
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