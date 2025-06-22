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Массовая драка с поножовщиной из-за девушки произошла в воронежском кафе

Двое мужчин с ножевыми ранениями доставлены в больницу.

Источник: Аргументы и факты

Массовая драка из-за девушки произошла в одном из кафе Воронежа, двоих мужчин с ножевыми ранениями доставили в больницу, сообщил Telegram-канал регионального СК.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, в потасовке участвовали минимум пять человек. Драка происходила как в кафе — показаны фотографии с кровью на полу и окровавленный человек в окружении девушек, так и на улице.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Очевидцы утверждают, что во время драки ножи достали молодые люди, находящиеся на одной стороне конфликта. Они ранили одного оппонента в шею, другого — в грудь.

Ранее сообщалось, что в Рязани толпа подростков избила лежащего на траве мужчину.