Скандал: в Самаре пьяный водитель КАМАЗа влетел в «Гранту», в которой были дети

Затем к месту дорожного инцидента приехал представитель компании, которой принадлежит КАМАЗ. Речь идет об ООО «ПСК». По предварительной информации, эта организация обслуживает городское хозяйство. У представителя компании якобы были с собой документы на другого водителя, пишет журналистка. Она сообщила, что в результате ДТП мать семейства получила сотрясение мозга, а у младшего ребенка — ушиб внутренних органов. По словам потерпевших, на них в данный момент оказывается давление.