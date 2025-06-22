Скандал: в Самаре пьяный водитель КАМАЗа влетел в «Гранту», в которой были дети

Семья, чья легковушка пострадала в ДТП, опасается, что виновник избежит наказания. Самарская журналистка сообщила, что на пострадавших оказывают давление и пытаются «замять дело».
21 июня примерно в 8 вечера в Кировском районе Самары произошло ДТП. КАМАЗ протаранил «Гранту», которая стояла на светофоре. Легковушка оказалась зажата между грузовиком и кроссовером БМВ. В салоне «Гранты» в момент удара находилась семья с двумя детьми.
О дорожном инциденте сначала сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Там рассказали о ДТП и уточнили: водитель КАМАЗа от медосвидетельствования отказался.
Чуть позже в телеграм-канале «Воронцова вещает» появилась более подробная информация. Согласно ей, водитель большегруза был в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер сотрудников ГАИ зафиксировал превышение допустимой нормы.
«По словам очевидцев, водитель вывалился из кабины, грыз семечки, не мог связать и двух слов», — говорится в посте телеграм-канала.
По словам самарской журналистки и блогера Алены Воронцовой, к ней обратились пострадавшие. Они сообщили, что на место ДТП приехала целая «группа поддержки», которая пыталась «урегулировать вопрос».
«Семье предложили 40 000 рублей за согласие заменить пьяного водителя на “трезвого”», — пишет Воронцова.
После такого предложения пострадавшие начали снимать происходящее на видео. Неизвестные также пытались мешать работе сотрудников Госавтоинспекции и утверждали, что КАМАЗ неисправен. Но инспекторы ГАИ, как отмечают пострадавшие, установили обратное.
Затем к месту дорожного инцидента приехал представитель компании, которой принадлежит КАМАЗ. Речь идет об ООО «ПСК». По предварительной информации, эта организация обслуживает городское хозяйство. У представителя компании якобы были с собой документы на другого водителя, пишет журналистка. Она сообщила, что в результате ДТП мать семейства получила сотрясение мозга, а у младшего ребенка — ушиб внутренних органов. По словам потерпевших, на них в данный момент оказывается давление.
«Семья публично заявляет: они боятся, что дело сфабрикуют, а виновник — либо исчезнет, либо окажется “внезапно не он”. Учитывая, что на месте происшествия сразу появилась организованная группа, которая пыталась манипулировать уликами, подменять фигурантов и договариваться с полицией, эти опасения выглядят более чем обоснованными», — считает Воронцова.
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