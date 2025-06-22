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Внезапная непогода застала врасплох туристов на горе Юрактау

В Башкирии туристы из-за дождя застряли на горе Юрактау.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 июня, в Стерлитамакском районе Башкирии двое туристов из-за непогоды не смогли сами спуститься с горы Юрактау. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Внезапно начавшийся дождь сделали склоны скользкими и опасными для самостоятельного спуска. Прибывшие на вызов спасатели с помощью альпинистского снаряжения благополучно эвакуировали мужчину и женщину вниз.

— Изучите маршрут и прогноз погоды заранее. Надевайте удобную обувь и яркую одежду. Берите средства связи. Сообщайте близким о своих планах. Не переоценивайте силы — при ухудшении погоды лучше вернуться, — рекомендуют всем туристам в чрезвычайном ведомстве.

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