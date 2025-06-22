Президент Ирана пообещал США ответ на их атаки

Пезешкиан провел телефонный разговор с Макроном.
В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что Соединенные Штаты должны получить ответ за свою атаку на иранские ядерные объекты. Встреча двух лидеров проходила на фоне растущего международного беспокойства относительно возможного усугубления конфликта на Ближнем Востоке.
«США атаковали нас. Если бы Вы были в таких условиях, что бы Вы сделали? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — сказал Пезешкиан. Цитату приводит РИА Новости.
Президент Франции, в свою очередь, выразил готовность Парижа к предпринятию усилий для остановки боевых действий на Ближнем Востоке. Эммануэль Макрон также подтвердил готовность продолжать диалог с Тегераном в целях урегулирования напряженности в регионе.