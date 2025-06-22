Теракт в церкви в Дамаске унес жизни десятков человек: что известно о происшествии

Теракт в церкви Мар Илиас в Дувейле совершил террорист-смертник.
В Дамаска (Сирия) произошел теракт. Как сообщило Министерство внутренних дел Сирии, атаку совершил террорист-смертник, связанный с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ*. Это первое столь масштабное нападение на христианскую общину в Дамаске за последние годы. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Взрыв во время богослужения: что произошло.
Взрыв прогремел в воскресенье, 22 июня, в районе Аль-Дувайла на юго-западе Дамаска, где расположена церковь Святого Ильи (в ряде источников — церковь Мар Элиас). По данным сирийского МВД, террорист-смертник вошел в храм во время воскресной мессы, открыл огонь по собравшимся прихожанам, а затем активировал пояс со взрывчаткой. Перед взрывом в церковь также зашли двое вооруженных мужчин и начали стрелять в прихожан, сообщает SyriaTV со ссылкой на очевидцев.
В момент атаки церковь была переполнена — в храме шла служба. Как сообщили корреспонденты сирийского агентства SANA, на месте происшествия развернуты экстренные службы и силы безопасности, раненых вывозят скорые. Район оцеплен.
Погибшие и пострадавшие.
По данным Минздрава Сирии погибли девять мирных жителей, еще 53 ранены. Однако различные источники сообщают о десятках погибших и раненых. По информации местного издания Jaramana News, погибло более 25 человек, еще несколько десятков получили ранения.
Источник в службах безопасности Дамаска, на которого ссылается агентство SANA, сообщил, что теракт унес жизни и ранил «десятки граждан-христиан». Сирийская обсерватория по правам человека приводит данные как минимум о 30 погибших и раненых. Телеканала Al Hada сообщает, что в результате взрыва погибли пять человек и еще около 30 получили ранения.
Ответственность за теракт.
Официальные лица Сирии прямо возложили ответственность за нападение на ИГИЛ. Министерство внутренних дел подтвердило, что смертник принадлежал к этой организации. Сирийская обсерватория по правам человека ранее предупреждала о росте активности спящих террористических ячеек на юге Дамаска, указывая на риски атак на гражданское население и религиозные объекты.
*ИГИЛ признана террористической организацией и запрещена в России.