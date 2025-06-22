Теракт в церкви в Дамаске унес жизни десятков человек: что известно о происшествии

Взрыв прогремел в воскресенье, 22 июня, в районе Аль-Дувайла на юго-западе Дамаска, где расположена церковь Святого Ильи (в ряде источников — церковь Мар Элиас). По данным сирийского МВД, террорист-смертник вошел в храм во время воскресной мессы, открыл огонь по собравшимся прихожанам, а затем активировал пояс со взрывчаткой. Перед взрывом в церковь также зашли двое вооруженных мужчин и начали стрелять в прихожан, сообщает SyriaTV со ссылкой на очевидцев.