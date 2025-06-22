SANA: взорвавший себя в церкви в Дамаске террорист-смертник связан с ИГ*

По информации ведомства, нападавший проник в храм, где открыл огонь, а затем привел в действие пояс со взрывчаткой. «Террорист-смертник, принадлежащий к террористической организации ИГИЛ, проник в церковь… в столице Дамаска, где открыл стрельбу, а затем подорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой», — приводит агентство выдержку из официального заявления МВД Сирии.