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Глава СКР поручил доложить о проверке по факту избиения подростками 10-летнего мелеузовского мальчика

Бастрыкин потребовал доклад об избиении 10-летнего мальчика в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения подростками 10-летнего мальчика в Башкирии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Мелеузе. 14 июня в отделение полиции поступило заявление от местной жительницы. По ее словам, у ее 10-летнего сына во дворе случился конфликт с другим мальчиком, который немного старше него.

Организована доследственная проверка по уголовной статье «Хулиганство». Глава СК Башкирии Владимир Архангельский должен будет доложить о ее ходе и установленных обстоятельствах.

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