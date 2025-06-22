Львы прокусили горло владельцу парка «Тайган» Зубкову

В свою очередь Telegram-канал Shot сообщает, что инцидент произошел 22 июня во время кормления между 18:00 и 19:00. В результате нападения Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови и находится в тяжелом состоянии, на место для госпитализации пострадавшего вылетел вертолет санавиации.