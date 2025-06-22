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Пропавшего 10-летнего мальчика нашли убитым в лесу Кировской области

По подозрению в убийстве ребенка задержан 14-летний подросток.

Источник: Следственный комитет России

Тело пропавшего 21 июня 10-летнего мальчика нашли в лесу около станции Просница в Кировской области, сообщил Telegram-канал регионального СК.

На теле ребенка были обнаружены следы от ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний подросток.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

«Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Местные жители в социальных сетях назвали семью погибшего мальчика «очень хорошей». Ребенок был капитаном местной баскетбольной команды.

В правительстве области, комментируя инцидент, уточнили, что 14-летний подозреваемый состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Он также находится на учете у врача-психиатра. Мальчик вырос в полной многодетной семье.

Ранее стало известно, что краснодарец задушил 16-летнюю племянницу и спрятал ее тело в лесу.