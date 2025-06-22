Пропавшего 10-летнего мальчика нашли убитым в лесу Кировской области

Тело пропавшего 21 июня 10-летнего мальчика нашли в лесу около станции Просница в Кировской области, сообщил Telegram-канал регионального СК.
На теле ребенка были обнаружены следы от ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний подросток.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
«Фигурант задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.
Местные жители в социальных сетях назвали семью погибшего мальчика «очень хорошей». Ребенок был капитаном местной баскетбольной команды.
В правительстве области, комментируя инцидент, уточнили, что 14-летний подозреваемый состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Он также находится на учете у врача-психиатра. Мальчик вырос в полной многодетной семье.
Ранее стало известно, что краснодарец задушил 16-летнюю племянницу и спрятал ее тело в лесу.