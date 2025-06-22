Минский артист драмы украл с работы акустическую систему, спрятав ее в чемодан, а потом раскаялся

27-летний артист драмы украл с работы акустическую систему, спрятав ее в чемодан, но раскаялся, когда его вывели на чистую воду. О произошедшем агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Партизанского района столицы Беларуси.
У артиста был выходной, но он решил прийти на рабочее место для занятий со студентами. После завершения занятий, он ушел с работы с чемоданом, в который положил акустическую систему с кабелем. Стоимость аппаратуры — около 585 рублей. Правда, по назначению использовать акустику артист не стал — он сдал похищенное в ломбард, а деньги истратил на свои личные нужды.
После поступившего заявления в милицию о пропаже акустической системы сотрудники нашли подозреваемого, а он во всем сознался сотрудникам, став фигурантом уголовного дела (к слову, ранее он судим не был). Вину мужчина признал в полной мере, раскаявшись в содеянном. И ущерб им также был возмещен.
Как отметила помощник прокурора Партизанского района Елена Пономарева, суд признал артиста драмы виновным в краже и наказал штрафом в размере 35 базовых величин, что составляет 1 470 рублей.
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