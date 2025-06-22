Минский артист драмы украл с работы акустическую систему, спрятав ее в чемодан, а потом раскаялся

У артиста был выходной, но он решил прийти на рабочее место для занятий со студентами. После завершения занятий, он ушел с работы с чемоданом, в который положил акустическую систему с кабелем. Стоимость аппаратуры — около 585 рублей. Правда, по назначению использовать акустику артист не стал — он сдал похищенное в ломбард, а деньги истратил на свои личные нужды.