Львы набросились на владельца знаменитого крымского парка «Тайган»

Пострадавший потерял значительный объем крови и в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Для его транспортировки к месту госпитализации был направлен санитарный вертолет. Ожидается, что Зубкова доставят в Межрегиональный медицинский центр имени Семашко.