Число пострадавших при теракте в Сирии в церкви возросло

«Число погибших в результате террористического нападения на церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла в Дамаске возросло до 13, еще 53 человека получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном SANA. Там уточнили, что среди жертв есть женщины и дети.