Число пострадавших при теракте в Сирии в церкви возросло

Теракт совершили в районе Дувейла города Дамаск.
Число пострадавших при нападении на православную церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла в Дамаске достигло 53 человек. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на министерство здравоохранения Сирии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТеракт в церкви в Дамаске унес жизни десятков человек: что известно о происшествии.
«Число погибших в результате террористического нападения на церковь Святого Ильи в районе Эд-Дувайла в Дамаске возросло до 13, еще 53 человека получили ранения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном SANA. Там уточнили, что среди жертв есть женщины и дети.
22 июня в районе Дувейла города Дамаск, где проживает значительная христианская община, произошел террористический акт. По информации сирийского телеканала Sham TV, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, приведенное в действие смертником. Перед тем как совершить самоподрыв внутри церкви, нападавший открыл огонь по верующим, собравшимся на богослужение. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.